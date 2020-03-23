В ДТП на Варшавской пострадали три человека

Одну из участниц ДТП вынесло на тротуар.

Стали известны подробности ДТП в Московском районе. В аварии пострадало три человека, рассказала пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

Инцидент произошел около 15:20 по адресу Варшавская, 59. "Киа", за рулем которой находилась женщина 1980-го года рождения, врезалась в "Рено". Второй иномаркой управлял мужчина 1967-го года рождения. От удара "Киа" вылетела на тротуар и сбила пешехода. В итоге оба водители пострадали, а также женщина 1957-го года рождения, которая находилась вне проезжей части. Все получили травмы средней степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что общественный транспорт в Петербурге начнет работать быстрее.

Видео: Piter.TV