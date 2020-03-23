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В ДТП на Варшавской пострадали три человека

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Одну из участниц ДТП вынесло на тротуар.

Стали известны подробности ДТП в Московском районе. В аварии пострадало три человека, рассказала пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

Инцидент произошел около 15:20 по адресу Варшавская, 59. "Киа", за рулем которой находилась женщина 1980-го года рождения, врезалась в "Рено". Второй иномаркой управлял мужчина 1967-го года рождения. От удара "Киа" вылетела на тротуар и сбила пешехода. В итоге оба водители пострадали, а также женщина 1957-го года рождения, которая находилась вне проезжей части. Все получили травмы средней степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что общественный транспорт в Петербурге начнет работать быстрее. 

Видео: Piter.TV 

Теги: авария, дтп, перекресток, тротуар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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