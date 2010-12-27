На Садовой улице ДТП: маршрутка столкнулась с иномаркой

Дорогу не поделили два мигранта.

Рано утром, 14 ноября, на пересечении Садовой улицы и Петрозаводского шоссе произошло ДТП. Здесь не поделили дорогу водители маршрутки и Hyundai Solaris. Очевидцы опубликовали в социальных сетях фотографию с места происшествия.

По словам свидетелей, в момент аварии проезжая часть была практически пустой. В настоящий момент не ясно, кто стал виновником ДТП. За рулем автомобиля и автобуса находились туристы из ближнего зарубежья. Обстоятельства столкновения уточняются.

Ранее мы писали, что в Гатчине водитель сбил третьеклашку и скрылся с места ДТП.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург