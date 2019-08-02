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В ДТП на КАД около улицы Руставели погибла 7-летняя девочка

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Водитель и другой пассажир легковушки получили травмы средней степени тяжести.

В ДТП на КАД на севере Петербурга погиб ребенок. Авария на внутренней стороне КАД около съезда на улицу Руставели произошла днем 2 августа.

По сообщению отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Петербургу и области, "Мазда" двигалась задним ходом в крайней правой полосе. Произошло столкновение с грузовиком. В салоне легковушки было два ребенка. Один из них, девочка 2012 года рождения, скончалась на месте. Она ехала в машине без детского удерживающего устройства. Мальчик 2007 года рождения и водитель 1959 года рождения получили травмы средней степени тяжести. 

Движение на этом участке было временно приостановлено. На место происшествия прибыл вертолет. 

По факту ДТП проводится проверка. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Митрофаньевском шоссе водитель маршрутки задел припаркованную "Газель" и каршеринг. 

Видео: vk.com/unreleased_dtp

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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