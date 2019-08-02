В ДТП на КАД около улицы Руставели погибла 7-летняя девочка

Водитель и другой пассажир легковушки получили травмы средней степени тяжести.

В ДТП на КАД на севере Петербурга погиб ребенок. Авария на внутренней стороне КАД около съезда на улицу Руставели произошла днем 2 августа.

По сообщению отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Петербургу и области, "Мазда" двигалась задним ходом в крайней правой полосе. Произошло столкновение с грузовиком. В салоне легковушки было два ребенка. Один из них, девочка 2012 года рождения, скончалась на месте. Она ехала в машине без детского удерживающего устройства. Мальчик 2007 года рождения и водитель 1959 года рождения получили травмы средней степени тяжести.

Движение на этом участке было временно приостановлено. На место происшествия прибыл вертолет.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Митрофаньевском шоссе водитель маршрутки задел припаркованную "Газель" и каршеринг.

Видео: vk.com/unreleased_dtp