На Митрофаньевском шоссе водитель маршрутки задел припаркованную "Газель" и каршеринг

Все остались живы.

Днем 2 августа на Митрофаньевском шоссе произошло ДТП. Мобильный корреспондент заснял последствия аварии.

Участниками стали три транспортных средства - маршрутка, "Газель" и каршеринговое авто. По словам очевидца, водитель маршрутки не справился с управлением и врезался в "Газель". Она была припаркована на проезжей части. Также зацепили иномарку.

Несколько человек пострадали. Как рассказал свидетель, некоторое время пассажиры микроавтобуса сидели на газоне. Потом они уехали на другой. На место приехала "скорая помощь".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на КАД мотоциклист врезался в фуру и погиб.

Видео: Piter.TV