Около 40 минут пригороды Донецка обстреливали со стороны Украины.

В ДНР заявили о минометном обстреле со стороны ВСУ. Об этом "РИА Новостям" заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

От действий украинской стороны пострадали пригороды Донецка. В общей сложности вооруженная атака длилась на протяжении 40 минут. Началу обстрелов предшествовал подрыв на минном поле грузовика. Предположительно, машина принадлежала киевским силовикам.

В ДНР отметили, что направили запросы представителям Украины, однако они все оказались проигнорированы. Предположительно подрыв грузовика мог стать поводом со стороны Украины для открытия огня на территории Донбасса.

Ранее в ДНР госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус.