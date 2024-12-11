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В ДНР за неделю сорвали почти 180 атак беспилотников ВСУ

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Взрывотехники рассказали о работе по ликвидации вражеских БПЛА.

Средства радиоэлектронной борьбы за минувшую неделю сорвали почти 180 атак со стороны украинских беспилотников, пролетавших над территорией Махеевки и Донецка. Соответствующее заявление журналистам в социальных сетях сделали сотрудники пресс-службы регионального управления российского силового ведомства  по Донецкой народной республике. В частности, в Ленинском районе удалось перехватить дрон, запушенный армией киевского режима, который содержал в себе боевой заряд. Этот БПЛА был нацелен противником на ближайшую электроподстанцию. Специалисты из надзорной структуры отметили, что взрыватель находился в взведенном положении, что исключило возможность безопасно разминировать объект.

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" обнаружила и перехватила 178 вражеских БПЛА над Донецком и Макеевкой.

пресс-служба УФСБ РФ по новому региону страны

Взрывотехники из УФСБ при помощи профильных технических средств обезвредили дрон, а также успешно уничтожили взрывоопасный предмет накладным зарядом прямо на месте. 

В Ставропольском крае предотвратили теракт на электричке.

Фото и видео: УФСБ РФ по ДНР

Теги: беспилотники, днр, купол донбасса, новые регионы, рэб, фсб
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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