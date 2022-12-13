В ДНР уничтожили группу диверсантов

Разведка использовала тепловизоры и "Корнет" для уничтожения противника на СВО.

Журналисты "РИА Новостей" рассказали о том, что военные ликвидировали на территории Донецкой народной республики украинскую диверсионно-разведывательную группу. Задачу на специальной военной операции выполнили разведчики третьего гвардейского батальона специального назначения. В СМИ появились кадры с данной миссии. Очевидцы пояснили прессе, что противники были замечены во время попытки перейти линию фронта в одном из районов с низкой интенсивностью боевых столкновений. Предположительно, силы ВСУ рассчитывали на то, что их действия скроет темное время суток и лесной массив. Однако разведка России засекла передвижение при помощи тепловизора, а после - уничтожила группу. Для этого были использованы ПТРК "Корнет".

Напомним, что ранее российское министерство по обороне заявляло, что две украинские диверсионно-разведывательные группы ликвидированы в районе населенных пунктов Табаевка и Першотравное Харьковской области. Еще три ДРГ были ликвидированы в районе Шипиловки, Новомихайловки и Шевченко в ДНР.

Минобороны показало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов и групп огневой поддержки армейской авиации.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости