Военнослужащие выпустили 196 единиц боеприпасов из РСЗО «Град», ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122 миллиметров.

В минувшие сутки украинские войска потеряли в боях примерно роту военнослужащих, гаубицу и десяток единиц техники. Об этом в telegram-канале сообщила Народная милиция ДНР.

Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: гаубица (Д-30), 12 единиц бронированной и автомобильной техники, полевой склад вооружения и до роты личного состава. Заявление Народной милиции ДНР

За сутки военнослужащие выпустили 196 единиц боеприпасов из РСЗО "Град", ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122 миллиметров. Двое мирных жителей получили ранения. Повреждено четыре домостроения и четыре объекта гражданской инфраструктуры.

Напомним, что Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин поручил "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима".

Ранее Piter.TV писал о заявлении Джо Байдена, в котором он упомянул о критически важном этапе в ситуации на Украине.

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