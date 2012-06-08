Опасные находки были уничтожены.

Российские силовые структуры по Донецкой Народной Республике обнаружили заминированный схрон украинских диверсантов, размещенный в южной части нового региона страны. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы УФСБ РФ по ДНР. СПециалистами найдено свыше 20 единиц вооружения и взрывчатки, а также порядка 300 патронов к стрелковому оружию. По предварительным сведениям, объект заготавливался в 2022 году местными диверсионно-разведывательными группами от киевского режима для последующего проведения террористических актов на земле. Все изъятые взрывные устройства ликвидированы к текущему моменту на специализированном полигоне.

В ходе оперативно-боевых мероприятий в Володарском районе обнаружен заминированный схрон с взрывными устройствами, заготовленный украинскими диверсионными группами. УФСБ РФ по ДНР

Сотрудники ФСБ обыскали Управление экономической полиции Петербурга.

Фото и видео: Telegram / ТАСС, УФСБ России по ДНР