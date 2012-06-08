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В ДНР сообщили об обнаружении на юге республики схрона украинских диверсантов

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Опасные находки были уничтожены.

Российские силовые структуры по Донецкой Народной Республике обнаружили заминированный схрон украинских диверсантов, размещенный в южной части нового региона страны. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы УФСБ РФ по ДНР. СПециалистами найдено свыше 20 единиц вооружения и взрывчатки, а также порядка 300 патронов к стрелковому оружию. По предварительным сведениям, объект заготавливался в 2022 году местными диверсионно-разведывательными группами от киевского режима для последующего проведения террористических актов на земле. Все изъятые взрывные устройства ликвидированы к текущему моменту на специализированном полигоне. 

В ходе оперативно-боевых мероприятий в Володарском районе обнаружен заминированный схрон с взрывными устройствами, заготовленный украинскими диверсионными группами.

УФСБ РФ по ДНР

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Фото и видео: Telegram / ТАСС,  УФСБ России по ДНР

Теги: днр, новые регионы, оружейных схрон, фсб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине, Происшествия, Криминальные происшествия,

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