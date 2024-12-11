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В ДНР система "Купол Донбасса" предотвратила за год 25 тыс. атак дронов ВСУ

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Денис Пушилин раскрыл статистику по предотвращенным падениям дронов ВСУ.

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" предотвратила 25 тысяч атак беспилотников, которыми украинские военнослужащие пытались атаковать территорию Донецкой народной республики. Соответствующее заявление сделал губернатор Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире проекта "Соловьев Live". Российский чиновник уточнил в интервью журналисту Владимиру Соловьеву, что система работает с использованием нестандартного подхода. Большую роль в вопросе играют представители ФСБ РФ по новому региону страны. В целях финансирования работ и мероприятий привлекаются внебюджетные денежные средства, включая и деньги меценатов.

Та система, которая создана, она сейчас способна предотвращать огромное количество попыток противника нанести вред и ущерб. <...> За прошлый год мы посчитали, что было предотвращено - это не значит, что уничтожено, но это или не допущено, или же были сбиты....

Денис Пушилин, глава ДНР

ДНР поделится с Ростовской областью опытом отражения атак беспилотников ВСУ.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live

Теги: всу, денис пушилин, купол донбасса, соловьёв live
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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