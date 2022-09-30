В ДНР и Николаевской области сбили украинские МиГ-29 и Су-25

Игорь Конашенков рассказал о ликвидации боевой авиации ВСУ.

Российские системы противовоздушной обороны за последние сутки проведения специальной военной операции уничтожили украинский самолет-штурмовик Су-25 в Николаевской области, а также истребитель МиГ-29 на территории Донецкой народной республики. Известно, что последняя операция выполнена истребительной авиацией Воздушно-космических сил РФ. Об это журналистам в ходе регулярного брифинга от 30 сентября рассказал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

В районе населенного пункта Клещеевка(ДНР) сбит МиГ-29 ВС Украины. Су-25 уничтожен российскими средствами ПВО в районе населенного пункта Терновые Поды. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

ВКС России под Днепропетровском уничтожили украинские цеха по сборке ракет.

Фото и видео: Минобороны России