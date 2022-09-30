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В ДНР и Николаевской области сбили украинские МиГ-29 и Су-25

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Игорь Конашенков рассказал о ликвидации боевой авиации ВСУ.

Российские системы противовоздушной обороны за последние сутки проведения специальной военной операции уничтожили украинский самолет-штурмовик Су-25 в Николаевской области, а также истребитель МиГ-29 на территории Донецкой народной республики. Известно, что последняя операция выполнена истребительной авиацией Воздушно-космических сил РФ. Об это журналистам в ходе регулярного брифинга от 30 сентября рассказал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

В районе населенного пункта Клещеевка(ДНР) сбит МиГ-29  ВС Украины. Су-25 уничтожен российскими средствами ПВО в районе населенного пункта Терновые Поды.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

ВКС России под Днепропетровском уничтожили украинские цеха по сборке ракет.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, днр, игорь конашенков, миг-29, минобороны, николаевская область, су-25
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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