В Череповце задержали женщину, распылившую дихлофос в росгвардейцев

Местная жительница пыталась скрыться от следствия.

В Череповце задержали противницу вакцинации, распылившую дихлофос в росгвардейцев. Об этом рассказали местные силовые структуры. Жительница города подозревается в насилии против органов закона. Инцидент произошел еще 25 ноября в здании парламента. Расследуется уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ. После 14 декабря правоохранительные органы провели обыск в квартире фигурантки, женщину задержали согласно статьям 91-92 УПК РФ. В ближайшее время ей изберут меру пресечения.

Подозреваемая оказывала активное противодействие, в назначенное время по вызовам не являлась, в связи с чем у следствия появились объективные основания полагать, что череповчанка скрывается. пресс-служба Следственного комитета РФ

Следствие напомнило, что 46-летняя жительница Череповца, находясь в числе группы активистов, которые прибыли к законодателям с петицией против обязательной вакцинации от коронавируса и отказа от ограничительных мер, распылила из баллончика газ в лица двум росгвардейцам. Потерпевшие получили ожоги глаз первой степени. Данный баллончик был изъят. Оперативники изучили записи с камеры видеонаблюдения.

Подполковника СОБРа Евгения Захарова наградили орденом Мужества посмертно.

Фото и видео: telegram / Пресс Хата

