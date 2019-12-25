Из-за инцидента на железной дороге никто не пострадал.

В Челябинской области с рельсов сошли 17 вагонов грузового состава с углем. Об этом рассказали представители транспортного управления Следственного комитета России по региону. По данным надзорного ведомства, инцидент зафиксирован 16 марта на 1 978 километре перегона "Сыростан - Хребет" Южно-Уральской железной дороги.

В 05:20 по местному времени (03:20 по московскому времени) с рельсов сошли 17 грузовых вагонов, груженных углем. Пострадавших в результате происшествия нет, повреждено железнодорожное полотно. пресс-служба СК РФ по региону

Уральское следственное управление на транспорте организовало проверку по данному факту. Сейчас опрашиваются сотрудники локомотивной бригады. Будет определена сумма ущерба. По результатам проверки специалисты примут процессуальное решение.

В Приамурье с рельсов сошли 25 вагонов с углем.

Фото: Piter.tv