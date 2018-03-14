В Челябинске взорвался автомобиль с пассажирами

В социальных сетях появилось видео с места происшествия от очевидцев.

Сегодня, 14 марта, ранним утром в центре Челябинска прогремел взрыв. Взорвался и сгорел автомобиль, в котором находились люди.

ЧП произошло около 7 утра на улице Энгельса у дома №58, возле кафе "Пейте черный кофе". Во время прогрева авто загорелось и прогремел взрыв. Одни очевидцы утверждают, что сначала был хлопок, а затем пожар, другие утверждают обратное. Взрыв был такой силы, что проезжающий мимо автобус сильно тряхнуло. Из взорвавшегося автомобиля выскочило два человека, они были доставлены в ожоговый центр.

По предварительным данным, в багажнике автомобиля был 40-литровый баллон с бытовым газом, который взорвался во время прогрева машины. Приехавшие на место происшествия пожарные потушили пламя. Но машина выгорела полностью.

Видео: ВК, Типичный Челябинск