В Челябинске 17-летний россиянин без прав на каршеринге сбил пешехода. Об этом сообщает агентство чрезвычайных новостей "Челябинск".
Инцидент произошел в ночь на 25 августа. Подросток находился за рулем арендованного Lifan. Не справившись с управлением, он врезался в автомобиль Ford, затем снес ограждение вдоль дороги и на тротуаре сбил пешехода.
В Госавтоинспекции Челябинска начали устанавливать все обстоятельства ДТП.
Ранее мы сообщали, что три человека погибли в ДТП с автобусом на трассе под Волгоградом.
Фото: ВКонтакте / Агентство чрезвычайных новостей Челябинск
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