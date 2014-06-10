Подросток не справился с управлением.

В Челябинске 17-летний россиянин без прав на каршеринге сбил пешехода. Об этом сообщает агентство чрезвычайных новостей "Челябинск".

Инцидент произошел в ночь на 25 августа. Подросток находился за рулем арендованного Lifan. Не справившись с управлением, он врезался в автомобиль Ford, затем снес ограждение вдоль дороги и на тротуаре сбил пешехода.

В Госавтоинспекции Челябинска начали устанавливать все обстоятельства ДТП.

Ранее мы сообщали, что три человека погибли в ДТП с автобусом на трассе под Волгоградом.

Фото: ВКонтакте / Агентство чрезвычайных новостей Челябинск