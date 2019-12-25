Еще шесть человек пострадали, в их числе дети.

Три человека погибли в ДТП с автобусом на трассе под Волгоградом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

Инцидент произошел на трассе "Сызрань - Саратов - Волгоград", где столкнулись автобус Setra с автомобилями Ssang Yong и Lada Largus. В результате ДТП погибли водитель и две женщины, находившиеся в Lada Largus. Трое детей и женщина из Lada Largus, а также двое человек из Ssang Young доставлены в больницу.

На месте ДТП работали экипажи ГИБДД и следственно-оперативная группа.

Ранее мы сообщали, что в Ульяновской области столкнулись микроавтобус и два грузовых автомобиля.

Фото: ВКонтакте / Волгоград