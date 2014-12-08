В Чехии заявили, что новые энергетические меры для ЕС определят до декабря

Новые энергетические меры для Евросоюза могут быть согласованы странами-членами регионального содружества уже к концу ноября 2022 года. Об этом местных журналистов уведомил глава министерства по промышленности и торговли Йозеф Сикела во время своего прибытия на поля саммита профильных министерств, проводимого в Люксембурге. Чиновник отметил, что говорит в том числе о политике ЕС, направленной на снижение цен на энергоносители.
Мы проведём технические дискуссиями по мерам, я ожидаю определённого прогресса, который может быть одобрен до конца ноября.
Йозеф Сикела, чешский министр
Напомним, что Чехия до конца текущего года председательствует в Совете стран ЕС, поэтому власти страны могут созывать внеочередные совещания министров. Йозеф Сикела уточнил, что готов сделать это ради обсуждения новых мер.
Чехия: министрами ЕС не обсуждается вопрос о потолке цен на газ из России.
Фото и видео: European Commission
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