В Чехии заявили, что новые энергетические меры для ЕС определят до декабря

Йозеф Сикела рассказал о попытках ЕС снизить цены на товары.

Новые энергетические меры для Евросоюза могут быть согласованы странами-членами регионального содружества уже к концу ноября 2022 года. Об этом местных журналистов уведомил глава министерства по промышленности и торговли Йозеф Сикела во время своего прибытия на поля саммита профильных министерств, проводимого в Люксембурге. Чиновник отметил, что говорит в том числе о политике ЕС, направленной на снижение цен на энергоносители.

Мы проведём технические дискуссиями по мерам, я ожидаю определённого прогресса, который может быть одобрен до конца ноября. Йозеф Сикела, чешский министр

Напомним, что Чехия до конца текущего года председательствует в Совете стран ЕС, поэтому власти страны могут созывать внеочередные совещания министров. Йозеф Сикела уточнил, что готов сделать это ради обсуждения новых мер.

Чехия: министрами ЕС не обсуждается вопрос о потолке цен на газ из России.

Фото и видео: European Commission

