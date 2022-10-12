Чехия: министрами ЕС не обсуждается вопрос о потолке цен на газ из России

Йозеф Сикела называл темы, которые чиновник из ЕС обсудят сегодня в Брюсселе.

В Чехии заявили, что министрами ЕС не обсуждается вопрос о потолке цен на газ из России. Соответствующее заявление в ходе прибытия на неформальное заседание в Брюсселе сделал глава промышленного ведомства Йозеф Сикела. Чиновник заметил, что обсудит с коллегами энергетические вопросы.

На столе уже нет предложения об установлении потолка цен на газ, поступающий по трубопроводам из РФ. Йозеф Сикела, глава энергетики Чехии

Эксперт добавил, что такой вариант более не обсуждается в европейском сообществе. При этом политические лидеры решают вопросы, связанные с ограничением стоимости поставок российского газа на уровне ЕС. Йозеф Сикела призвал принять наиболее выгодные постановления для региона и изучить невыгодные последствия сценариев. Чиновники также поднимут вопрос об использовании на территории Евросоюза водорода в качестве источника энергии.

Министры ЕС заслушают в Брюсселе доклад о диверсии на "Северном потоке".

Фото и видео: European Commission