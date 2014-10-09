В Чехии опубликовали результаты выборов в парламент

Явка на выборах составила 65,43%, что стало рекордом с 1998 года.

Центральное статуправление Чехии обнародовало официальные результаты выборов в парламент республики.

Победителем выборов стала коалиция "Вместе". Она набрала 27,79% голосов и получит в парламенте 71 мандат. На второй строчке находится движение ANO, которое набрало 27,12% голосов (72 места в парламенте). Замыкает тройку лидеров коалиция, состоящая из Пиратской партии и движения "Старосты и независимые" – 15,62% голосов (37 мандатов).

Кроме того в новый парламент прошло движение "Свобода и прямая демократия" – 9,56% и 20 депутатских мест.

Явка на выборах составила 65,43%, что стало рекордом с 1998 года.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что с правительством Германии важно работать, каким бы оно ни было.

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