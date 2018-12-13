В Чебоксарах школьница умерла во время ЕГЭ по математике

Девочку пытались спасти две бригады службы "03", но им не удалось.

В среду, 29 мая, В Чебоксарах во время ЕГЭ по математике умерла школьница. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Как оказалось, у девочки был врожденный порок сердца. В ведомстве отмечают, что медики настоятельно рекомендовали сдавать экзамен в другой день, ссылаясь на ее нездоровый вид.

Дежурившие в школе медицинские работники и организаторы экзамена настоятельно рекомендовали девушке и ее родителям отказаться от участия в экзамене. Однако совершеннолетняя выпускница приняла решение сдавать сказано в сообщении

Одиннадцатиклассница просидела на экзамене по математике около часа, а затем попросила выйти. В коридоре девушка упала. Две бригады службы "03" пытались спасти школьницу, но им не удалось.

В Минобразования Чувашии выразили соболезнования родным семьи девочки.

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