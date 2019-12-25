Коммуникации ведутся через мессенджер.

В Центробанке подтвердил появление новой схемы мошенничества с клиентами банков. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на собственные источники в регуляторе.

Клиенту звонят от имени банка и просят приехать в отделение. В середине пути ему присылают сообщение с брендированного аккаунта о том, как перевести средства на якобы безопасный счёт.

Десятки подобных попыток зафиксировала компания "Инфосистемы Джет".

Новшество схемы заключается в том, что человека приглашают приехать в офис. Алексей Сизов, начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет".

При этом коммуникации ведутся через мессенджер, а в операции участвуют сразу несколько псевдосотрудников.

Ранее мы писали, что ЦБ видит пространство для снижения ставки в рамках базового сценария.

Фото: pixabay.com