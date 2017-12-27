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В ЦПКиО им. Кирова через неделю откроется бесплатный каток
Сегодня, 16:42
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lesjasap
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В ЦПКиО им. Кирова через неделю откроется бесплатный каток

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На Елагином острове откроется большой естественный каток.

Руководство ЦПКиО имени Кирова заявило о готовности начать заливать зимний каток на территории парка. Сообщается, что он будет для посетителей бесплатным. 
 
Если погода в Петербурге позволит, то прокатиться на коньках гости и жители города смогут уже через неделю. Отмечается, что так как каток будет располагаться под открытым небом, его функционирование станет возможным только при отсутствии оттепели, плюсовой температуры, дождей и сильной метели. 
 
Размещение планируется в естественной среде на Большой площади.
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Теги: бесплатно , елагин остров , каток , оттепель , погода , цпкио имени кирова
Категории: Новости СПб

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