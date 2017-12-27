В ЦПКиО им. Кирова через неделю откроется бесплатный каток

На Елагином острове откроется большой естественный каток.

Руководство ЦПКиО имени Кирова заявило о готовности начать заливать зимний каток на территории парка. Сообщается, что он будет для посетителей бесплатным.

Если погода в Петербурге позволит, то прокатиться на коньках гости и жители города смогут уже через неделю. Отмечается, что так как каток будет располагаться под открытым небом, его функционирование станет возможным только при отсутствии оттепели, плюсовой температуры, дождей и сильной метели.

Размещение планируется в естественной среде на Большой площади.