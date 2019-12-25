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В Бурятии зафиксировали два первых случая заражения коронавирусом
Сегодня, 7:41
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MShaffter

В Бурятии зафиксировали два первых случая заражения коронавирусом

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Инфицированные госпитализированы в Республиканскую инфекционную больницу.

В Бурятии выявили первых заболевших новой коронавирусной инфекцией.

Правительство Республики Бурятия сообщает, что в регионе зафиксированы два подтвержденных случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Больные госпитализированы в Республиканскую инфекционную больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий в соответствии с установленными алгоритмами действий, включая работу с контактными лицами, проведение дезинфекционных мероприятий. 

За весь период в Бурятии зарегистрировано 56 больных с симптомами ОРВИ, которые прибыли из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. Из них 5 граждан Китая и 51 россиянин. Все заболевшие были госпитализированы, лабораторно обследованы. 32 человека уже выписаны в связи с выздоровлением и получением отрицательных результатов, 26 человек находятся в стационарах.

Ранее: Российские врачи готовятся к взрывному распространению коронавируса

Фото: Правительство Республики Бурятии 

 

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Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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