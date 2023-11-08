В Бурятии задержали вербовщика украинских спецслужб

Мужчина обвиняется по статье за госизмену.

Российские силовики задержали на территории Бурятии пособника украинской разведки, который склонял российских военнослужащих перейти на сторону Вооруженных сил Украины непосредственно в зоне проведения специальной военной операции. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье за государственную измену. Фигурант расследования использовал в качестве аргументов ложные сведения, которые связаны с попыткой дискредитации Вооруженных сил России. Он дополнительно обещал дезертирам организовать связь с его иностранными кураторами из спецслужб Украины и террористического полка "Азов", деятельность которого запрещена в РФ.

Сотрудники ФСБ задержали члена нацбатальона, участвовавшего в блокаде Крыма.

Фото и видео: ЦОС ФСБ