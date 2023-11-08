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В Бурятии задержали вербовщика украинских спецслужб

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Мужчина обвиняется по статье за госизмену.

Российские силовики задержали на территории Бурятии пособника украинской разведки, который склонял российских военнослужащих перейти на сторону Вооруженных сил Украины непосредственно в зоне проведения специальной военной операции. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье за государственную измену. Фигурант расследования использовал в качестве аргументов ложные сведения, которые связаны с попыткой дискредитации Вооруженных сил России. Он дополнительно обещал дезертирам организовать связь с его иностранными кураторами из спецслужб Украины и террористического полка "Азов", деятельность которого запрещена в РФ.

Сотрудники ФСБ задержали члена нацбатальона, участвовавшего в блокаде Крыма.

Фото и видео: ЦОС ФСБ

Теги: буртия, госизмена, регионы, фсб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости, События на Украине,

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