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Британский учитель назвал ученицу "чертовски уродливой" и пнул ее
Сегодня, 10:22
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Alena_Zinovieva
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Британский учитель назвал ученицу "чертовски уродливой" и пнул ее

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Мужчину признали виновным и запретили преподавать.

В Великобритании 45-летний учитель из графства Эссекс назвал ученицу "чертовски уродливой" и пнул ее при всех. Суд признал мужчину виновным и запретил ему преподавать. Об этом сообщает Daily Mail.

В ходе расследования выяснилось, что за учителем числится еще несколько неприятных нарушений. Так, он просил одну из учениц оголить и показать всем свой живот. Другую девочку вовремя занятий он послал за сигаретами. Кроме того, преподаватель заявлял, что "предпочитает женщин без волос на теле", гладил девушек по голове, обсуждал с ними интимную жизнь и говорил непристойные вещи.

Ранее мы писали, что учительница из Новосибирска обучает детей истории с помощью Instagram.

Фото: pixabay.com

Теги: британский учитель пнул ученицу , мировые новости , насилие , суд
Категории: Лента новостей Происшествия Мировые новости

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