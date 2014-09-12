The Daily Mail рассказали о том, почему Лондон затронули энергетические проблемы Европы.

В Британии рассказали, как страна "оказалась во власти Путина". В издании The Daily Mail считают, что переориентация королевства на импорт газа из-за границы вместо развития добычи энергоносителей на собственной территории сказалось на том, что сейчас Лондон находится под контролем у российского президента. В материале говорится о том, что сейчас в стране особенно ощущается дефицит голубого топлива, так как Великобритания является один из европейских лидеров по его потреблению.

Авторы статьи напомнили, что за последние 20 лет Лондон значительно сократил свою добычу газа на богатых месторождениях в Северном и Ирландском морях. Вместо этого чиновники решили больше импортировать энергоносителей из-за рубежа.

Мы не используем огромные запасы сланцевого газа, которые находятся на территории нашей страны, хотя благодаря этим ресурсам Америка недавно снова обрела "энергетическую независимость". Вместо этого Британия все больше усиливает свою энергетическую уязвимость, используя систему поставок "точно в срок" как по трубопроводам, так и по морю. статья The Daily Mail

В материале авторы напоминают читателям о том, что в 2017 году страна зарыла газовое хранилище на побережье в Йоркшире. Оно было связано с месторождением Раф. Такое решение правительства в СМИ назвали катастрофой и проявлением крайнего безрассудства консерваторов.

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