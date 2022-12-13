Джеральд Ховарт надеется, что Запад отправит своих солдат воевать за Киев.

В Британии предложили отправить на Украину военных НАТО. Соответствующую инициативу в эфире местного телеканала Sky News сделал бывший заместитель министра по обороны Великобритании Джеральд Ховарт. Эксперт призвал сформировать международную коалицию стран-участниц НАТО, которые готовы будут отправить собственные войска в регион конфликта.

Нам сейчас нужно стратегическое решение, и я думаю, что мы должны создать коалицию желающих вступить в конфликт и поддержать Украину, чтобы вытеснить Россию. Джеральд Ховарт, экс-замглавы Минобороны Британии

Специалист призвал коллективный Запад рассмотреть вариант с отправкой солдат на Украину. По мнению Ховарта, государства не должны отправлять Вооруженным силам Украины боевую авиацию в виде истребителей, так как захват этих средств воздушной обороны таит в себе опасность для международного сообщества.

Глава комитета парламента Британии Эллвуд призвал к прямому столкновению с Россией.

Фото и видео: Twitter / Sky News