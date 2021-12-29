В Британии отменили ковидные паспорта и масочный режим

В Великобритании отменят большинство ковидных ограничений, введенных из-за "омикрона". Такое заявление на заседании палаты общин сделал глава местного правительства Борис Джонсон. Чиновник заметил, что санитарные ограничения перестанут действовать на территории Соединенного королевства уже со следующей недели. Речь идет о мерах, принимаемых в общественном транспорте и закрытых помещениях.
Правительство больше не будет требовать обязательного ношения масок.
Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании
Также власти страны отменяют требование о предъявлении электронного свидетельства о проведенной полной вакцинации от коронавирусной инфекции при посещении массовых мероприятий, ночных клубов.
Борис Джонсон извинился за вечеринку во время пандемии.
Фото и видео: YouTube / Guardian News
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