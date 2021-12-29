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В Британии отменили ковидные паспорта и масочный режим

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Борис Джонсон рассказал, какие требования кабмин Британии отменит со следующей недели.

В Великобритании отменят большинство ковидных ограничений, введенных из-за "омикрона". Такое заявление на заседании палаты общин сделал глава местного правительства Борис Джонсон. Чиновник заметил, что санитарные ограничения перестанут действовать на территории Соединенного королевства уже со следующей недели. Речь идет о мерах, принимаемых в общественном транспорте и закрытых помещениях.

Правительство больше не будет требовать обязательного ношения масок.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании

Также власти страны отменяют требование о предъявлении электронного свидетельства о проведенной полной вакцинации от коронавирусной инфекции при посещении массовых мероприятий, ночных клубов. 

Борис Джонсон извинился за вечеринку во время пандемии.

Фото и видео: YouTube / Guardian News
 

Теги: борис джонсон, великобритания, ковид-паспорта, масочный режим, палата общин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Общество, Здоровье,

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