В Британии отменили ковидные паспорта и масочный режим

Борис Джонсон рассказал, какие требования кабмин Британии отменит со следующей недели.

В Великобритании отменят большинство ковидных ограничений, введенных из-за "омикрона". Такое заявление на заседании палаты общин сделал глава местного правительства Борис Джонсон. Чиновник заметил, что санитарные ограничения перестанут действовать на территории Соединенного королевства уже со следующей недели. Речь идет о мерах, принимаемых в общественном транспорте и закрытых помещениях.

Правительство больше не будет требовать обязательного ношения масок. Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании

Также власти страны отменяют требование о предъявлении электронного свидетельства о проведенной полной вакцинации от коронавирусной инфекции при посещении массовых мероприятий, ночных клубов.

Борис Джонсон извинился за вечеринку во время пандемии.

Фото и видео: YouTube / Guardian News

