Джон Хили ушел от прямого комментария, рассказав о военной поддержке ВСУ.

Министр обороны Соединенного королевства Джон Хили отказался отвечать на вопрос журналистов о том, готовы ли власти в Лондоне снять запрет для армии киевского режима на нанесение ударов ракетами Storm Shadow британского производства вглубь российской территории без поддержки такого решения со стороны Вашингтона. Соответствующий вопрос СМИ задали иностранному спикеру во время совместной пресс-конференции с коллегами из Австралии и США.

Только один человек действительно получит выгоду от публичных обсуждений конкретных возможностей, и это президент Путин. Джон Хили, глава Минобороны Британии

Джон Хили также заявил прессе о том, что обсудил со своим американским коллегой, шефом Пентагона Ллойдом Остином то, как именно Британия и США могут поддержать "план победы" лидера киевского режима Владимира Зеленского и укрепить украинские боевые позиции в грядущие месяцы.

В Британии сделали новое заявление после слов Путина о конфликте с НАТО.

Фото и видео: YouTube / Defense Now