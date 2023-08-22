В Британии назвали критическую проблему с F-16 для Украины

Шон Белл считает, что ВСУ получит устаревший вид самолетов.

Истребители F-16 американского производства, чью поставку Вооруженным силам Украины недавно одобрили Дания и Нидерланды, уступают новым поколениям боевых самолетов. Соответствующее заявление в эфире местного Times Radio сделал британский военный аналитик Шон Белл в интервью Times Radio. Иностранный специалист уточнил, что западные летчики не будут управлять бортами F-16 в зоне боевых сражений на территории регионального конфликта, так как в противном случае это приведет к эскалации и началу открытого противостояния Запада с Россией.

Я сам летал на датском F-16 в 90-х годах. Это хорошие самолеты, но они уже устарели. Датчане планировали вывести их из эксплуатации в середине следующего года. Как и любая старая машина, эти истребители будут менее надежными. Шон Белл, эксперт

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Фото и видео: YouTube /Times Radio