В Бразилии из-за обрушения скалы погибли пять человек

На востоке Бразилии, на озере Фурнаш обрушилась скала. В результате погибли пять человек, еще порядка 20 остаются пропавшими без вести. Об этом пишет "РИА Новости".
Инцидент произошел в субботу. 8 января. В отвесной скале, вдоль которой по озеру плыли несколько лодок, образовалась трещина. Так, каменная глыба упала в воду, несколько лодок утонули.
Пропавших без вести ищут водолазы и вертолеты. Об этом сообщил начальник службы безопасности штата Минас-Жерайс.
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Видео: Telegram / ЧП, РИА Новости
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