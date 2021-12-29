В Бразилии из-за обрушения скалы погибли пять человек

Есть и пропавшие без вести.

На востоке Бразилии, на озере Фурнаш обрушилась скала. В результате погибли пять человек, еще порядка 20 остаются пропавшими без вести. Об этом пишет "РИА Новости".

Инцидент произошел в субботу. 8 января. В отвесной скале, вдоль которой по озеру плыли несколько лодок, образовалась трещина. Так, каменная глыба упала в воду, несколько лодок утонули.

Пропавших без вести ищут водолазы и вертолеты. Об этом сообщил начальник службы безопасности штата Минас-Жерайс.

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Видео: Telegram / ЧП, РИА Новости