В Ботаническом саду Петербурга зацвела сакура

У жителей Петербурга есть неделя, чтобы полюбоваться деревом с нежно-розовыми цветами.

В Ботаническом саду имени Петра Великого 24 марта зацвела сакура. Увидеть экзотическое растение можно в конце субтропического маршрута. Бутоны распустились пару дней назад и будут радовать петербуржцев всего неделю.

Фотографиями сакуры, нежно-розовыми цветами, поделилась петербурженка Ирина Казакова.

В маленьком японском садике в конце субтропического маршрута зацвела сакура. Рассказала она

За тем, как распустились прекрасные цветки сакуры можно понаблюдать пока что только в японском саду в теплице, на субтропическом маршруте Ботанического сада.

Сотрудники Ботанического сада предполагают, что из-за не очень теплой погоды, которая установилась на улицах Санкт-Петербурга, вне теплицы сакура сможет зацвести не раньше 10 мая.

У тех, кто не успеет полюбоваться японской вишней в оранжерее, будет второй шанс. В конце апреля - начале мая в парке-дендрарии Ботанического сада зацветет уличная сакура — привычное к северному климату растение. Такие же деревья растут в саду Дружбы на Литейном проспекте и в саду-партере Смольного.

Фото: ВКонтакте / Ботанический сад БИН РАН