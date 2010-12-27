В Бокситогорском районе прошла VII Соминская – Петровская ярмарка

Праздник ежегодно проводится в День святых первоверховных апостолов Петра и Павла, и начинается с литургии в Петро-Павловском храме и крестного хода.

В старинном селе Сомино Бокситогорского района проходит VII Соминская – Петровская ярмарка. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства и губернатора Ленобласти.

Праздник ежегодно проводится в День святых первоверховных апостолов Петра и Павла, и начинается с литургии в Петро-Павловском храме и крестного хода.

На Ярославской улице села работают торговые ряды и "Город мастеров", устраивается традиционное шествие к реке, где на интерактивной площадке выступают фольклорные ансамбли.

Уходящая корнями в далекую историю, возрожденная усилиями энтузиастов, Соминская – Петровская ярмарка стала одним из знаковых для региона мероприятий, – сказано в приветствии губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. – Собирая ежегодно тысячи гостей и участников, Соминская ярмарка помогает раскрыться нашим народным талантам – мастерам-ремесленникам, представителям малого предпринимательства, фермерам, творческим фольклорным коллективам. Каждый из участников демонстрирует не только замечательные умения, но и безграничную преданность родной земле, нашим исконным традициям, заветам предков. пресс-служба ЛО

В этом году в храме открыта мемориальная доска в память о посещении 29 августа 1901 года селения Пристань Сомина (ныне - Сомино) святым Иоанном Кронштадтским. Совершая постоянные миссионерские поездки по всей России, отец Иоанн, которого называли всероссийским пастырем, совершил в то время торжественное богослужение в храме Петра и Павла.

Источник: пресс-служба ЛО