В Ленобласти мужчина выстрелил из ружья в ягодицы обидчику

Причиной стала ревность – правда, о предмете сильных чувств ничего не сообщается.

С необычным инцидентом столкнулась полиция Бокситогорского района Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

В МЧС 25 июля позвонила жительница поселка Васьково, которая рассказала о выстрелах на Заречной улице.

Оказалось, что на местного 51-летнего жители напали двое мужчин. Ссора постепенно перетекла в избиение, но житель Васьково не растерялся и выстрелил по ягодицам одного из обидчиков из охотничьего ружья. Причиной стала ревность – правда, о предмете сильных чувств ничего не сообщается.

Теперь 51-летний мужчина задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: pixabay