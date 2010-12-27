В рамках программы благоустройства созданы набережная и новая зона отдыха, благоустроены "визитные карточки города" — въезды в Бокситогорск.

За неделю до Дня рождения Ленинградской области глава региона Александр Дрозденко проверил готовность Бокситогорска принять главный областной праздник. Изменения оценили жители города, дав название проекту "Новый Бокситогорск".

Определение одного из городов "столицей" области на один год в рамках подготовки к празднику в честь Дня Ленинградской области позволяет ежегодно концентрировать финансовые и организационные ресурсы региона для ремонта, реконструкции и благоустройства одного из районных центров.

В Бокситогорске проведен капитальный ремонт 37 многоквартирных домов (выполнено 49 видов работ на общую сумму 377 млн. рублей). Отреставрированы школа, дом культуры и спортивный комплекс.

Реконструкцию прошли и объекты энергетики. В частности, завершены работы по ремонту магистральной тепловой сети: произведено заглубление тепловой сети с заменой трубопровода.



В рамках программы благоустройства созданы набережная и новая зона отдыха, благоустроены "визитные карточки города" — въезды в Бокситогорск.



— Люди не зря назвали этот проект "Новый Бокситогорск", — прокомментировал итоги осмотра Александр Дрозденко. Город готовится и принимает праздник, а обновленные дома, улицы, другие объекты остаются и меняют качество жизни в глубинке".



Напомним, празднование 92-й годовщины со Дня образования Ленинградской области состоится 3 августа 2019 года в Бокситогорске.



Осмотр начался с точек благоустройства. В рамках приоритетной программы "Формирование комфортной городской среды" в 2019 году Бокситогорск получил более 100 млн рублей на создание набережной и новой зоны отдыха, а также преображение двух въездов в город.

Губернатор проинспектировал "визитную карточку" Бокситогорска — въезд в город со стороны деревни Дыми. Здесь установили скульптурную композицию, которая объединила главные символы Бокситогорского муниципального района — медведя и ель. По мнению Александра Дрозденко бронзовый медведь весом 1,2 т. получился "знатным", а сам въезд в город — "весьма солидным". На благоустройство территории было выделено 16,3 млн рублей.

В Бокситогорске благоустроен еще один въезд — со стороны ОАО "РУСАЛ Бокситогорск". Территорию украсили новые кусты сирени, липы, ели и живые изгороди из невысоких кустарников. Стоимость работ составила 8,8 млн рублей.

Помимо въездов, в городе обновили доску почета и территорию вокруг озера Фонтанка.

Особое внимание при проверке Александр Дрозденко уделил капремонту многоквартирных домов. В Бокситогорске в этом году капитальный ремонт проводится в 37 многоквартирных домах по 49 видам работ на общую сумму 377 млн. руб. Работы выполняют подрядные организации — "ПК Феникс", "Викинг Недвижимость", "Норд Инвест", "ХОЛДИНГ ЕВРО ДОМ", "ГТ-СТРОЙ-ВЫБОРГ", "Ремстройсервис". Большинство объектов завершены на 80 и более процентов.

Глава региона также осмотрел отреставрированные школу, дом культуры и спортивный комплекс.

Стадион спорткомплекса, где пройдут основные торжества в честь 92-й годовщины образования Ленинградской области, получит убирающиеся защитные козырьки над трибунами, оригинальной конструкции. Стоимость работ на спорткомплексе составила более 201 млн рублей.

Реконструкцию прошли и объекты энергетики. Уже завершены работы по ремонту магистральной тепловой сети диаметром 530 мм на участке от ТК-1 по ул. Спортивная. На всем протяжении участка было произведено заглубление тепловой сети с заменой трубопровода и конструкций каналов. На реализацию этой задачи по госпрограмме "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Ленинградской области" в областном бюджете были выделены средства в размере 43,6 млн рублей.

25 июля со всех объектов в Бокситогорске, которые будут задействованы непосредственно в празднике, уже должны уйти, завершив работы, строители и ремонтники. Их сменят городские службы, которые за оставшиеся дни наведут окончательный порядок.



"Конечно, масштабные ремонтные работы – это всегда неудобство, грязь и шум, но скоро рабочие уйдут, а красота останется, — подвел итоги осмотра Александр Дрозденко. — Люди не зря назвали этот проект "Новый Бокситогорск". Это действительно так. Город очень изменился в лучшую сторону. Особенно важно, что идет комплексное благоустройство. Бокситогорск сегодня превратился в настоящий европейский город".



Напомним, празднование 92-й годовщины со Дня образования Ленинградской области состоится 3 августа 2019 года в Бокситогорске.

Источник: пресс-служба ЛО