Протестующие поджигали мусор на улицах.

В Берлине 60 полицейских были ранены во время столкновений с радикалами из левой партии. Об этом в Twitter-аккаунте сообщили местные правоохранительные органы.

Наши спецназовцы отступили первыми и потребовали подкрепления...На данный момент около 60 наших коллег ранены. пресс-служба полиции ФРГ

Напомним, что беспорядки в Германии связаны с проведением проверки противопожарной безопасности дома 94 на улице Ригерштрассе. В тот момент, когда полиция начала оцеплять здание, в сотрудников закона полетели бутылки и камни. Внутри помещения находились люди, захватившие дом. Они также начали поджигать мусор на улице.

По предварительным сведениям, в здании находились порядка 200 человек. На активистах радикального движения были маски, скрывающие лица. Полиции пришлось ограничить передвижение транспорта и людей до вечера 17 июня. Акция протеста завершилась после того, как к полиции подъехало подкрепление.

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Видео: YT / DerTagesspiegel