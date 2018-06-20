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В Белоруссии сгорел католический деревянный храм XIX века
Сегодня, 16:09
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nastya960

В Белоруссии сгорел католический деревянный храм XIX века

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Спасти его не удалось.

В Витебской области Белоруссии дотла сгорел католический деревянный храм Святых апостолов Петра и Павла XIX века. Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на местное МЧС.

Пожарные оперативно прибыли на место пожара, но спасти храм не смогли, при пожаре никто не пострадал. По предварительным данным, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем. Пламя перешло на храм по сухой траве от кучи мусора.

Храм Святых апостолов Петра и Павла был построен в 1896 году.

Ранее на Piter.TV: Названа вероятная причина пожара Нотр-Дам-де-Пари.

 

Теги: деревянный храм, католический храм, сгорел храм
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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