В Белоруссии сгорел католический деревянный храм XIX века

Спасти его не удалось.

В Витебской области Белоруссии дотла сгорел католический деревянный храм Святых апостолов Петра и Павла XIX века. Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на местное МЧС.

Пожарные оперативно прибыли на место пожара, но спасти храм не смогли, при пожаре никто не пострадал. По предварительным данным, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем. Пламя перешло на храм по сухой траве от кучи мусора.

Храм Святых апостолов Петра и Павла был построен в 1896 году.

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