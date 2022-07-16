В Белгородской области при атаке БПЛА погибли два бойца самообороны

Вячеслав Гладков раскрыл подробности гибели двух человек в регионе.

Два российских добровольца из рядом самообороны Волоконовского района погибли в результате атаки украинского беспилотника, работавшего по территории Белгородской области. Соответствующее заявление подписчикам сделал глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-аккаунте. Чиновник выразил соболезнования родным и друзьям жертв атаки армии киевского режима. Он пояснил, что речь идет о большом горе "для всех нас", так как от рук врага погибли люди, которые защищают родную землю. В местной администрации добавили, что никогда граждане не забудут имена героев, которые отдали свои жизни за страну.

Сегодня в 2 часа ночи Сергей Иванович Бикетов, глава Волоконовского района, доложил, что на дежурстве при исполнении должностных обязанностей во время атаки беспилотного летательного аппарата погибли два бойца самообороны Волоконовского района. Вячеслав Гладков, глава региона

В Белгородской области ребенок погиб, взяв в руку мину ВСУ.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков