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В Белгородской области ребенок погиб, взяв в руку мину ВСУ

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Вячеслав Гладков сообщил о гибели ребенка, который взял в руку мину.

Губернатор Белгородской области обратился с видеообращением ко взрослому населению российского региона. Он призвал их каждый день объяснять детям,  о том, что они находятся на прифронтовой территории, поэтому брать в руки опасные, незнакомые предметы недопустимо.  Дополнительно местная администрация поручила заместителю главы региона Андрею Милехину  усилить работу по доведению информации до несовершеннолетних относительно существующих угроз, проводит ежедневное обучение в школах и детских садах навыкам безопасности. Соответствующее заявление подписчикам сделал глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-аккаунте. Чиновник отметил, что жертвой трагедии стал маленький мальчик, которому было десять лет. Ребенок взял в руки мину и погиб. 

Много работы выполнено, но мы видим, что ее недостаточно. И, конечно же, еще раз повторюсь, многое зависит, а может быть, и все, от поведения всех взрослых - знакомых, незнакомых. Самое главное - должно быть небезразличие к судьбе наших маленьких жителей, наших самых дорогих, что есть в жизни любого человека, – наших детей.

Вячеслав Гладков, глава региона

Двое мужчин ранены в результате атаки украинских беспилотников. По словам Вячеслава Гладкова, в поселке Красная Яруга в результате атаки FPV-дрона пострадал местный житель. Еще один человек пострадал в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Медики госпитализировали пациента больницу под номером два Белгорода закрытой черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями головы. 

Девятого апреля шесть человек пострадали за сутки в Белгородской области из-за атак ВСУ.

Фото и  видео: Telegram / Настоящий Гладков

Теги: белгородская область, вячеслав гладков, дети, погибли люди, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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