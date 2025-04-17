В Белгородской области ребенок погиб, взяв в руку мину ВСУ

Вячеслав Гладков сообщил о гибели ребенка, который взял в руку мину.

Губернатор Белгородской области обратился с видеообращением ко взрослому населению российского региона. Он призвал их каждый день объяснять детям, о том, что они находятся на прифронтовой территории, поэтому брать в руки опасные, незнакомые предметы недопустимо. Дополнительно местная администрация поручила заместителю главы региона Андрею Милехину усилить работу по доведению информации до несовершеннолетних относительно существующих угроз, проводит ежедневное обучение в школах и детских садах навыкам безопасности. Соответствующее заявление подписчикам сделал глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-аккаунте. Чиновник отметил, что жертвой трагедии стал маленький мальчик, которому было десять лет. Ребенок взял в руки мину и погиб.

Много работы выполнено, но мы видим, что ее недостаточно. И, конечно же, еще раз повторюсь, многое зависит, а может быть, и все, от поведения всех взрослых - знакомых, незнакомых. Самое главное - должно быть небезразличие к судьбе наших маленьких жителей, наших самых дорогих, что есть в жизни любого человека, – наших детей. Вячеслав Гладков, глава региона

Двое мужчин ранены в результате атаки украинских беспилотников. По словам Вячеслава Гладкова, в поселке Красная Яруга в результате атаки FPV-дрона пострадал местный житель. Еще один человек пострадал в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Медики госпитализировали пациента больницу под номером два Белгорода закрытой черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями головы.

Девятого апреля шесть человек пострадали за сутки в Белгородской области из-за атак ВСУ.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков