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Шесть человек пострадали за сутки в Белгородской области из-за атак ВСУ

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Глава региона рассказал о новых атаках ВСУ.

Обстановка в приграничных районах на территории Белгородской области продолжает оставаться сложной.  Соответствующее заявление подписчикам сделал глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-аккаунте. Чиновник отметил, что за минувшие сутки в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины шесть местных жителей получили ранения. В текущий момент пятеро пациентов продолжают проходить лечение в больницах.

К сожалению, обстановка в приграничье у нас продолжает оставаться сложной. Вчера шесть человек получили ранения. Им оказывается вся медицинская помощь, в наличии у нас есть все необходимые лекарства.

Вячеслав Гладков, глава региона

В Белгородской области пять предприятий стали резидентами СЭЗ.

Фото и  видео: Telegram / Настоящий Гладков

Теги: белгородская область, вячеслав гладков, регионы
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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