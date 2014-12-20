В Башкирии задержали активного сторонника нежелательного проукраинского движения

Мужчина собирал деньги с населения для финансирования Украины.

Российские правоохранительные органы на территории Башкирии задержали активного сторонника нежелательного проукраинского движения. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления Центра по противодействию экстремизму МВД в сотрудничестве с ФСБ РФ и при силовой поддержке Росгвардии. Полицейские указали, что успешно ликвидирована региональная некоммерческая организация, пропагандирующая идеи международного общественного движения "АллатРа", деятельность которого в августе 2023 года признана нежелательной на территории РФ.

Уточним что местный житель из Уфимского района 1988 года рождения организовал в республике юридическое лицо. Компания декларировала целью защиту экологии за счет исповедания религиозных наставлений. В социальных сетях злоумышленник обсуждал с заинтересованными лицами планы распространения идеологии. Его сторонники раздавали гражданам печатные издания секты. Полицейские установили, что в псевдорелигию успели попасть свыше 50 человек. Также фигурант расследования осуществлял денежные сборы на общественную деятельность. Он не скрывал от сторонников, что данная организация основана на Украине. Полученные от последователей средства шли в том числе на финансирование деятельности иностранного государства. Ведется уголовное дело по статье 284.1 УК РФ.

Разбой с проникновением в квартиру, совершённый в прошлом году в Новосибирске, раскрыла полиция.

Фото и видео: МВД медиа