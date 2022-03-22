Пострадавший находится под наблюдением медиков.

В Башкирии на 4-летнего ребенка с крыши дома рухнул снег. Об Этом рассказали журналистам представители пресс-службы прокуратуры региона. Уголовное дело возбуждено в городе Октябрьский по факту травмирования несовершеннолетнего по части 1 статьи 238 УК РФ. Речь идет об оказании услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности

Днем 20 марта с кровли многоквартирного дома по улице Островского упала снежная масса. В результате малолетний получил травму головы и находится под наблюдением лечебного учреждения. пресс-служба прокуратуры региона

Также прокуратура завела административное дело в отношении компании "УК "Жилье" по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ. Речь идет об осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований). В адрес главы компании вынесено представление.

С улиц Петербурга за зиму убрали более 3,5 млн кубометров снега.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости