В Башкирии молния убила женщину во дворе дома

52-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте.

Накануне вечером, 24 июня, в одном из сел Башкирии женщину убила молния.

Разбушевавшаяся накануне в Башкирии стихия принесла с собой огромные разрушения. Сорвало крыши с нескольких домов, повреждены линии электропередач, повалены деревья. Эпицентр урагана прошелся по Миякинскому району Башкирии. Не обошлось и без человеческих жертв. Во дворе дома в селе Анясево от удара молнии погибла женщина 1967 года рождения.

Накануне Piter.TV сообщал, что в Приамурье двух мужчин, разговаривающих по телефону во время грозы, поразила молния.

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