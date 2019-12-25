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В Баку сообщили о ранении военнослужащего ВС Азербайджана на границе с Арменией
Сегодня, 9:21
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В Баку сообщили о ранении военнослужащего ВС Азербайджана на границе с Арменией

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Пострадавший госпитализирован.

Военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана ранен в результате обстрела на нахичеванском направлении. Этот участок расположен на государственной границе с Арменией. По информации от Минобороны республики, огонь велся представителями Еревана около села Араздейен Ведийского района  19 июля около 23:40 вечера по местному времени (22:40 по московскому времени). Пострадавший старший лейтенант по имени Рамал Бадалли был доставлен в больницу.

Подразделения ВС Армении из оружия разного калибра подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахичеванской Автономной Республики.

пресс-служба Минобороны Азербайджана

В Баку уточнили, что подавили противника ответным огнем. Сейчас обстановку в регионе военные считают нестабильной, но контролируемой силами войск Азербайджана.

Глава Евросовета призвал Баку и Ереван отвести войска со спорных территорий.

Фото: Pixabay.com

Теги: азербайджан, армения, госграница, минобороны, нахичевань
Категории: Происшествия, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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