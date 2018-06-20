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В "Автово" задержали подростков, пытавшихся разжать двери уходящего поезда
Сегодня, 9:56
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Alena_Zinovieva

В "Автово" задержали подростков, пытавшихся разжать двери уходящего поезда

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Юношу и девушку отправили в участок за хулиганство.

Вечером 27 марта на станции "Автово" были задержаны два подростка за попытку разжать двери уходящего поезда. Об этом пишут "Невские новости", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Юношу и девушку 15-ти лет задержал машинист-инструктор метрополитена. Хулиганы пытались открыть двери уже в двигающемся поезде. Юных нарушителей передали полиции.

Оказалось, что парень воспитывается в детском доме. Девушка растет в семье, о случившемся рассказали ее матери. Информация о местонахождении подростка передана инспектору по делам несовершеннолетних.

Ранее мы писали, что пожилая петербурженка скончалась на "Новочеркасской".

Фото: Piter.TV

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Теги: метро петербурга, поезд метро, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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