В "Автово" задержали подростков, пытавшихся разжать двери уходящего поезда

Юношу и девушку отправили в участок за хулиганство.

Вечером 27 марта на станции "Автово" были задержаны два подростка за попытку разжать двери уходящего поезда. Об этом пишут "Невские новости", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Юношу и девушку 15-ти лет задержал машинист-инструктор метрополитена. Хулиганы пытались открыть двери уже в двигающемся поезде. Юных нарушителей передали полиции.

Оказалось, что парень воспитывается в детском доме. Девушка растет в семье, о случившемся рассказали ее матери. Информация о местонахождении подростка передана инспектору по делам несовершеннолетних.

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Фото: Piter.TV