Сообщается, что это самая крупнейшая вспышка в Евросоюзе.

В Австрии выявили крупную вспышку южноафриканского штамма коронавируса. Об этом сообщил канцлер страны Себастьян Курц. Его слова приводит "РИА Новости".

Курц отметил, что в Тироле было зафиксировано 400 случаев подозрения на южноафриканский штамм. 239 из них уже подтвердили. В связи с этим власти Австрии призывают отказаться от поездок в регион. Тем, кто собирается уехать из Тироля, необходимо иметь отрицательный тест на COVID-19, сделанный не позднее чем за 48 часов до поездки.

Вспышка южноафриканского штамма в Тироле - крупнейшая из тех, что к настоящему моменту известны в Евросоюзе. Поэтому с ней нужно бороться соответствующим образом. Себастьян Курц, канцлер Австрии

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Видео: YouTube / OE24.TV