Катарина Райх дала рекомендации перед новогодними праздниками.

В Австрии ужесточат ограничения из-за COVID-19. Об этом на пресс-конференции журналистам рассказала местный санитарный врач от Минздрава Катарина Райх. Чиновница возглавляет Координационный кризисный центр по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Запись доступна в социальных сетях правительства. По словам спикера системы здравоохранения, регулятор GECKO разработал рекомендации, которые будут приняты по эпидемиологической обстановке.

Мы сократим часы работы предприятий общественного питания. Час закрытия будет 22.00 (в данный момент 23.00 - ред.). Все начнется 27 декабря. Катарина Райх, главный санитарный врач Австрии

Чиновница заметила, что данное правило будет действовать и 31 декабря текущего года. В преддверии новогодней ночи Минздрав рекомендовал жителям страны собираться группами не более 25 человек. В противном случае значительно увеличивается риск заражения. Рейх советует сделать прививку от ковида и накануне мероприятия сдать ПЦР-тест.

Во Франции намерены ввести вакцинные пропуска с 15 января.

Фото и видео: Facebook / Bundeskanzleramt Österreich