В Австрии не уверены, что тренировочная миссия ЕС для Украины состоится

В Австрии не уверены, что тренировочная миссия Евросоюза для Украины состоится. Об этом заявила глава минобороны Австрии Клаудиа Таннер по приезде в Прагу на неформальную встречу глав минобороны стран ЕС.
По ее словам, на встрече будет обсуждать возможность развертывания этой миссии. Таннер подчеркнула, что с точки зрения австрийской стороны есть много открытых вопросов.
С одной стороны, это касается правовых основ, с другой – размера и содержания этой миссии.
Клаудиа Таннер, глава минобороны Австрии
Ранее в Люксембурге посетовали, что Украина продолжает доминировать в повестке ЕС.
Фото: Pixabay.com
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