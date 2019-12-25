  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Австрии не уверены, что тренировочная миссия ЕС для Украины состоится
Сегодня, 11:16
64
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

В Австрии не уверены, что тренировочная миссия ЕС для Украины состоится

0 0

С точки зрения австрийской стороны есть много открытых вопросов.

В Австрии не уверены, что тренировочная миссия Евросоюза для Украины состоится. Об этом заявила глава минобороны Австрии Клаудиа Таннер по приезде в Прагу на неформальную встречу глав минобороны стран ЕС.

По ее словам, на встрече будет обсуждать возможность развертывания этой миссии. Таннер подчеркнула, что с точки зрения австрийской стороны есть много открытых вопросов.

С одной стороны, это касается правовых основ, с другой – размера и содержания этой миссии.

Клаудиа Таннер, глава минобороны Австрии

Ранее в Люксембурге посетовали, что Украина продолжает доминировать в повестке ЕС.

Фото: Pixabay.com

Теги: австрия, евросоюз, клаудиа таннер, тренировочная миссия, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии