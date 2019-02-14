В Австрии назвали спасение населения целью перемирия в Газе

Александер Шалленберг оценил обстановку в палестинском анклаве.

Целью гуманитарных усилий международного сообщества по прекращению огня в секторе Газа должно быть спасение гражданского палестинского населения, а не усиление радикальной группировки ХАМАС в результате прекращения огня. Соответствующее заявление перед журналистами сделал министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, выступая на полях заседания глав внешнеполитических ведомств стран-членов ЕС в Брюсселе. Он заметил, что ЕС полагают, что режим прекращения огня приведет к тому, что радикальное движение ХАМАС сможет перегруппироваться, поэтому следует работать именно над гуманитарными паузами и коридорами. В Вене призвали коллег сделать все возможное для того, чтобы минимизировать потери мирного населения на Ближнем Востоке.

Целью должно быть облегчение положения гражданского населения, но не укрепление ХАМАС. Я считаю, что прекращение огня приведет лишь к тому, что ХАМАС сможет усилиться. Мы также решительно поддерживаем предложение Кипра о морских коридорах. Александер Шалленберг, глава МИД Австрии

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Фото и видео: European Commission