В Австралии заявили, что не намерены создавать свою ядерную инфраструктуру в рамках проекта в сфере безопасности и обороны AUUKUS. Такое заявление сделал в рамках встречи с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group) посол Канберры в США.
Весь смысл заключается в том, чтобы избежать необходимости иметь гражданскую ядерную промышленность. Если двинемся по этому пути (развертывания такой инфраструктуры), это может исказить представление общественности о том, чем мы занимаемся.
Артур Синодинос, посол Австралии в США
Эксперт уточнил, что австралийские власти в следующие 12 или 18 месяцев смогут прояснить общественности ряд аспектов, связанных с созданием собственных атомных подводных лодок с ядерными силовыми установками. Проект реализуется в рамках заключенного договора с Великобританией и США.
Боррель назвал решение Австралии по подлодкам рациональным.
Фото: Pixabay.com
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